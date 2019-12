’Tijdbom’ Eva Vlaardingerbroek (23) werkt als rode lap op linkse stier

Eva Vlaardingerbroek kwam plotseling midden in de storm te staan van boze opiniemakers. Ⓒ Rene Bouwman

Amsterdam - Blond, jong, knap, afgestudeerd jurist en straks doctor in de rechtsfilosofie. Hield ze voor Forum voor Democratie een politiek praatje, had ze er – als mikpunt van linkse opiniemakers - subiet een paar titels bij: Arisch prinsesje, Dienstmaagd van radicaal rechts, Wit-nationalist. Het overkwam de dochter van twee muziekkopstukken. Hoogste tijd voor antwoord op de vraag: wie is deze Eva Vlaardingerbroek (23)?