Gerechtshof buigt zich over hoger beroep in zaak De Punt

Onze verslaggever Olof van Joolen is bij de zaak aanweezig en twittert live mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

De zaak sleept sinds 2015. In eerste aanleg bepaalde de rechtbank dat de advocaat van de nabestaanden Liesbeth Zegveld te weinig bewijs had aangeleverd dat de claim voor excessief geweldsgebruik onderbouwde. Ze werd in 2018 op alle punten in het ongelijk gesteld. Tijdens een eerder tussenvonnis had de rechtbank al een streep gezet door de aanname van de eisende partij dat de kapers opzettelijk waren geëxecuteerd. Iets dat de Staat altijd heeft tegengesproken.

De zaak gaat in hoger beroep niet helemaal over. Zo zullen de mariniers die eerder uitgebreid werden gehoord niet opnieuw in het getuigenbankje hoeven plaats te nemen. Raadsvrouw Zegveld denkt door het horen van aanvullende getuigen de zaak alsnog te kunnen winnen. Het is onduidelijk wie deze getuigen zijn. De zaak begint vanochtend om half tien en is via deze livestream te volgen.