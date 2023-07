Drama dreigt voor nieuwe onderzeeboten: ’Kabinet zoekt eenhoorn die niet bestaat’

AMSTERDAM - Nieuwe problemen dreigen voor de nieuwe onderzeeboten die Nederland laat bouwen. Vandaag sluit de deadline voor drie buitenlandse werven om een offerte in te dienen. Dat is een mijlpaal in het al jaren slepende proces, maar experts vrezen valkuilen.

Het kost veel moeite en geld om oude Walrus-onderzeeboten in de vaart te houden. Ⓒ ANP / HH