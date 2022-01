Hoe noemen we onze baby’s? ’Korte namen klinken stoer’

Praat Mee

Vind jij een genderneutrale opvoeding een goed idee?

Kies je voor een blauwe of een roze babykamer? Voor Famke Louise maakt dat niets uit. De rapper zei onlangs bij praatprogramma Beau dat ze haar kind genderneutraal wil opvoeden. Toch brengt ze nu met blauwe hartjes naar buiten dat ze in verwachting is van een jongen. Vind jij een genderneutrale opvo...