Willem-Alexander opnieuw op de knieën voor Máxima

Entertainment

Thaise koningin Suthida terug van weggeweest

De Thaise koningin Suthida is weer terecht. Vrijdag verscheen ze samen met koning Vajiralongkorn bij de Amphorn Sathan troonzaal van het Dusit-paleis in Bangkok ter markering van het Chinese nieuwjaar. Het was voor het eerst in bijna zeven weken dat de koningin in het openbaar verscheen.