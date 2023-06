Premium Het beste van De Telegraaf

Naakte, vastgebonden man brengt politie op spoor van andere gegijzelden in Sittard

Door Geertjan Claessens en Bas Dingemanse Kopieer naar clipboard

Politie arresteerde meerdere mensen op verdenking van een gijzeling in Sittard. Ⓒ AS Media

Sittard - De politie heeft bij een inval in een bedrijfspand in Sittard drie mensen gevonden. Ze bleken te zijn gegijzeld en mishandeld. Een vierde persoon is naakt en met vastgebonden handen buiten het gebouw aangetroffen en leidde agenten naar zijn kompanen.