Verstopte asielcriminaliteit opnieuw onderzocht na kritiek

Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) liet vandaag aan de Tweede Kamer weten dat ze dat wil laten doen om wantrouwen de kop in te drukken. In de rapportage werden zware door de politie geristreerde incidenten als moord en doodslag weggemoffeld onder de vage kop ’overig’. Na navraag van De Telegraaf kwam de aap uit de mouw. Het ministerie van Justitie en Veiligheid deed naar aanleiding daarvan een interne evaluatie, waar nauwelijks harde conclusies uit voortkomen. Tot ergernis van kritische Kamerleden.

„We zijn een stapel informatie, maar weinig antwoorden verder”, zegt D66-Kamerlid Groothuizen. Over de veelbesproken rapportage over asieldelicten zijn nog altijd veel vragen. Bovendien blijven antwoorden op sommige belangrijke vragen uit. „Dat stelt mij allesbehalve gerust, het gegoochel met cijfers is nog steeds niet opgelost”, zegt GroenLinks-Kamerlid Van den Berge. „Het is een beetje: wij van Wc-eend. Lang niet genoeg om de onderste steen boven te krijgen.”

’Domme fout’

Een onderzoek door een externe partij komt er nu. Een belangrijke vraag die opnieuw moet worden beantwoord is hoe het kan dat het verdoezelen van geregistreerde verdenkingen als moord en doodslag niet werd besproken met Harbers. Broekers-Knol blijft van mening dat het gaat om ’een domme fout’, terwijl uit documenten die De Telegraaf kreeg na een Wob-verzoek wel duidelijk werd dat er door ambtenaren onderling over is gesproken. „Het is ontzettend dom, maar geen kwade opzet”, zegt de bewindsvrouw.

Bekijk ook: Kamer laakt gebrek aan lerend vermogen Justitie