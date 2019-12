Ⓒ AFP

Amsterdam - Mexicaanse drugskartels werken samen met Brabantse pillencriminelen bij de productie van de zwaar verslavende drug crystal meth. De landelijke recherche probeert samen met Mexico het probleem bij de bron aan te pakken. „Dat is andere koek dan in andere landen. We reden rond in zwaar gepantserde wagens. Het veiligheidsrisico is groot.”