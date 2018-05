Wauw: is dit de nieuwe jeans-trend?

„Hoe kan je dit in godsnaam een spijkerbroek noemen?”, vraagt een twittergebruiker zich af. Een ander zegt „vandaag is de dag dat ik officieel te oud ben geworden.”

De broek is ook nauwelijks een broek te noemen. Meer een omlijning van. De broek is het werk van het Amerikaanse merk Carmar en kost 140 (!) euro. Carmar staat al bekend om hun ’zuinige gebruik’ van stof in hun kleding, maar dit is wel echt een nieuw hoogtepunt volgens mensen op sociale media.