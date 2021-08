Taboe in Japan, populair bij de sporters: dit zijn de meest uitbundige olympische tatoeages

5. Bart Deurlo

De Nederlander Bart Deurloo (30) is geen doorsnee turner. Van oudsher is turnen een uiterst nette en keurige sport, maar de Rotterdammer heeft het met tatoeages en oorbellen stoer gemaakt. Deurloo heeft verschillende kunstwerken op zijn lichaam staan, zoals op zijn rug, arm en benen. De opvallendste is er echter eentje van een broccoli. „Gezond eten is belangrijk. Voor de Spelen wilde ik elke dag broccoli eten.”

4. Adam Peaty

De Britse zwemmer Adam Peaty (26) was de plaaggeest van de Nederlander Arno Kamminga op de 100 meter schoolslag. De wereldtopper won al vier keer goud en heeft naast een gigantische leeuw op zijn linkerarm, ook de romeinse cijfers voor 2016 laten tatoeëren: het jaar van zijn doorbraak in Rio. Daarnaast houdt hij erg van superhelden uit de Griekse en Romeinse oudheid. „Allebei mijn ’sleves’ moeten vol.”

3. Elaine Thompson-Herah

De Jamaicaanse en Amerikaanse sprinters zijn sowieso al kleurrijke sporters. Het is dat Sha’Carri Richardson (21) na het gebruik van marihuana niet mee mocht doen aan de Spelen, anders had ze met haar gekleurde haar en tatoeages zeker veel aandacht gehad. De Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah (29) doet echter bijna niet voor Sha’Carri onder. De Olympisch kampioen op de 100 meter - die verrassend sneller liep dan de legendarische Florence Griffith-Joyner ooit op een Spelen deed - heeft op haar armen en benen verschillende tatoeages van afbeeldingen en teksten. Ze zou nog twee gouden medailles kunnen winnen: dinsdag op de 200 meter en van het weekend tijdens de 4x100 meter met haar even kleurrijke ploeggenoten van de Jamaicaanse sprintploeg.

2. Nyjah Huston

Door het grote verschil aan disciplines op de Spelen, wordt het deelnemersveld ook diverser. De Amerikaanse skateboarder Nyjah Huston (26) is een grootheid op het onderdeel street. Hij werd dan wel slechts zevende in de finale, maar hij deed al op 11-jarige leeftijd mee aan de X Games, de spelen voor urban sporten. Hij werd vier keer wereldkampioen en won twaalf keer goud op op de X Games. In de afgelopen tijd heeft hij aardig aan zichzelf gewerkt: hij zit van onder tot boven vol met tekeningen. En dan bedoelen we echt van onder tot boven: hij heeft ze zelfs op zijn billen.

1. Olympische ringen

Meedoen is belangrijker dan winnen, is het oude gezegde. Heel veel sporters laten na hun deelname aan het grootste sporttoernooi dan ook de olympische ringen op hun lichaam zetten, als eeuwig aandenken dat ze voor altijd bij de olympische familie horen.