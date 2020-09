Trump komt terug op opvallend stemadvies

De president zei woensdag in een tv-interview kiezers aan te moedigen twee keer te stemmen: via de post en persoonlijk. Zo zouden ze volgens hem kunnen controleren of hun stem is geteld.

Maar in sommige Amerikaanse staten is meer dan eenmaal stemmen illegaal en in North Carolina, waar Trump woensdag zijn oproep deed, geldt het als een misdrijf. De hoofdaanklager van North Carolina, de Democraat Josh Stein en dus politiek tegenstander van Trump, twitterde dat Trump de inwoners van zijn staat had aangemoedigd „de wet te breken om chaos te zaaien bij de verkiezingen.”

Bij de verkiezingen in november wordt vanwege de coronacrisis naar verwachting op grote schaal per post gestemd. Vooral de Democraten sturen daarop aan. Amerikanen hoeven dan niet fysiek naar een stembureau. Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat stemmen per post erg fraudegevoelig is.