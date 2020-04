Kabinet: einde aan dwangsommen voor asielzoekers

De ministerraad heeft donderdag met dat voorstel ingestemd.

Eerst komt er een noodwet om de kostenpost in tijden van de coronacrisis zo snel mogelijk kwijt te raken, daarna een wetsvoorstel waarmee er definitief een einde moet worden gemaakt aan de regeling. De 14.000 claims die nog op de plank liggen moeten nog dit jaar worden afgehandeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De gratis rechtsbijstand voor asielzoekers bij de eerste asielaanvraag blijft gehandhaafd, is de deal. Het kabinet wilde daar eerder nog vanaf. Officieel luidt de verklaring dat die rechtsbijstand juist in deze moeilijke crisistijd nodig is. Achter de schermen valt echter te horen dat het vooral wisselgeld is voor coalitiepartijen D66 en ChristenUnie, die moeite hebben met het schrappen van dwangsommen. Ze staan daarmee lijnrecht tegenover de andere coalitiepartijen VVD en CDA. Het voorstel klapte vorige week zelfs nog in de ministerraad, melden ingewijden.

70 miljoen euro

De dwangsommen voor asielzoekers lopen voor de Staat behoorlijk in de papieren. De schatting is dat dit jaar 70 miljoen euro moet worden uitgekeerd. Regelmatig wordt er 15.000 euro per zaak betaald en soms zelfs 37.500 euro. Een wettelijk maximum is er niet. Tot overmaat van ramp kan staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) niet eens garanderen dat het einde in zicht is.

Verreweg de meeste dwangsommen worden uitgekeerd op last van de rechter, een veel kleiner deel door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zelf. Over een exacte uitsplitsing beschikt het ministerie niet.

De regeling is altijd omstreden geweest. Al tijdens de wetsbehandeling in 2006 probeerden VVD, Groep Wilders, LPF en Groep Nawijn om asielaanvragen uit de dwangsomregeling te houden omdat het ’een aanzuigende werking zou hebben omdat die in ons omringende landen niet bestaat’.

Perverse prikkel

Toenmalig ombudsman Brenninkmeijer waarschuwde in 2012 zelfs voor een ’perverse prikkel’ en misbruik. Pas nu er elke week een miljoen euro wordt betaald aan klagende asielzoekers gaat het kabinet na aandringen vanuit de Tweede Kamer definitief over tot actie. Eerder was het standpunt altijd dat de overheid juist een stok achter de deur moet hebben om de eigen termijnen te halen.

Welke asielzoekers precies geld eisen, is onduidelijk. Dat wordt namelijk door het ministerie van Justitie en Veiligheid niet bijgehouden, vertelt een woordvoerster. Volgens haar gaat het in elk geval niet om asielzoekers uit veilige landen als Marokko, Algerije en Tunesië. Die procedures worden namelijk met voorrang afgehandeld.

Voorzitter Eikelboom van de Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN) waarschuwde onlangs in De Telegraaf dat juist asielzoekers met kansrijke aanvragen de dupe worden als de mogelijkheid verdwijnt om een claim in te dienen als een procedure te lang duurt. „Dat is immers de enige manier om je asielaanvraag behandeld te krijgen tegenwoordig.”