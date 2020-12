Versoepeling rond kerst: ’Spreek af in huis met grootste kamer’

Maandagavond 14 december sprak premier Mark Rutte het land rechtstreeks toe vanuit zijn werkkamer in het Torentje. Vanaf de volgende dag golden strengere coronamaatregelen in ons land omdat het virus sneller om zich heen greep dan verwacht. „En daarom gaat Nederland voor een periode van in ieder geval 5 weken in lockdown. Nederland gaat op slot”, zo kondigde de minister-president aan.

Uitzondering voor kerst

Met de aangescherpte maatregelen kwam ook het dringende advies om niet meer dan twee personen (van 13 jaar of ouder) per dag thuis te ontvangen. Maar „we maken wel een uitzondering voor kerst”, zei Rutte. Op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 december zijn drie personen toegestaan. Deze maatregel is dus tijdelijk van aard, vanaf zondag geldt weer het maximum van twee personen. Alle andere regels blijven gewoon van kracht, ook tijdens de kerstdagen.

Basisregels blijven cruciaal

Overigens moet ook op bezoek de anderhalve meter afstand in acht worden genomen. „De basisregels zijn cruciaal.”

Op de site van de Rijksoverheid staan tips ’om veilig de feestdagen’ te vieren. Zo wordt geadviseerd om samen te komen in ’het huis met de grootste kamer, een ruimte die goed kan luchten en waar de minste mensen voor hoeven te reizen.’ Bij milde klachten wordt afgeraden om de afspraak door te laten gaan. ’Zelfs bij twijfel over één milde klacht’.

Eten van je eigen bord

Als je dan toch tezamen komt dan ’moet je eten van je eigen bord en uit je eigen glas drinken.’ Daarnaast staat op de ’factsheet’ de tip om ’een raam open te zetten.’

En tot slot: ’Via videobellen kun je toch op afstand samen met anderen zijn.’