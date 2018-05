Proefverlof lonkt voor vader die 6 kinderen dood in joeg

Het proefverlof is dinsdag aangekondigd in de rechtbank in Roermond, zo schrijft De Limburger, toen eventueel verlengen van tbs werd besproken. Het proefverlof is enige tijd geleden aangevraagd en inmiddels ligt een positief advies van het Adviescollege Verloftoetsing op tafel. Het ministerie van Justitie beslist nu.

G. heeft zich de afgelopen twee jaar aan alle afspraken gehouden, zo bleek tijdens de zitting. Hij is voorzitter geworden van de cliëntenraad van de kliniek en heeft een baantje: overdag werkt hij, onder toezicht van de instelling, in de keuken van een restaurant. De advocaat van G. opteert daarom voor beëindiging.

Vuilnisman G. was overspannen toen hij zijn huis in brand zette. Zijn kinderen Davey, Pascal, Robin, Sandelina en Saressa werden verrast in hun slaap. Moeder Francien (35) sprong naar beneden en Rowena (8), een andere dochter, wilde haar naspringen, maar raakte door de enorme hitte vastgeplakt aan het raamkozijn.

Getuigen zagen haar een kwartier lang huilend uit het raam hangen, gillend om hulp. Rowena werd zeer ernstig gewond afgevoerd naar een ziekenhuis, waar zij later bezweek. G. kreeg vijftien jaar cel en tbs voor zijn daden.

