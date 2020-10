Burgers starten toch procedure tegen rapper Akwasi

Advocaat Richard van der Weide, die de groep vertegenwoordigt, zal het klaagschrift indienen bij het Hof. De groep bezorgde burgers verzet zich tegen de eerdere beslissing van het Openbaar Ministerie om Akwasi niet voor de rechter te brengen.

Hij riep 1 juni tijdens een Black Lives Matter-manifestatie op de Dam dat als hij ’in november weer een zwarte piet zou zien, hij die hoogstpersoonlijk op zijn gezicht zou trappen’. Het OM kwalificeerde die uitspraak als opruiing, maar handelde de zaak af door Akwasi publiekelijk zijn excuses te laten maken. De zaak werd daarop geseponeerd, tot onvrede van velen.

Twijfel over oprechtheid

De groep burgers twijfelt aan de oprechtheid van de woorden. „Cliënten vinden het zeer onbevredigend hoe de zaak is afgehandeld”, gaf hun raadsman Van der Weide eerder al aan. „Meneer Akwasi, die een heel groot bereik heeft, heeft in hun ogen excuses aangeboden voor iets, dat al een eigen leven is gaan leiden. De oproep tot geweld, want zo zien zij dat nog steeds, is reeds uitgegaan.”

Pikant was toen naderhand bleek dat de officier van justitie die het besluit tekende om de artiest niet te vervolgen, Jacobien Vreekamp, tot voor kort samenwerkte met Kick Out Zwarte Piet (KOZP)-activist Mitchell Esajas. Tot 20 juli zaten beiden in het bestuur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA).

Het OM stelde – toen dit bekend werd – daar geen probleem in te zien, maar haalde Vreekamp toch pijlsnel van een andere racismezaak af. Dat was, zo werd verklaard, ’omdat ze nu zo in de schijnwerpers is komen te staan’.

Los van de beperkingen die de coronacrisis voor het feest dit jaar zal hebben is er nog altijd vrees bij de burgers. Van der Weide: „Wat als zij met hun kinderen of kleinkinderen bij een sinterklaasintocht staan? Of zij spelen zelf voor Zwarte Piet? Kunnen zij dan geweld verwachten? Zij zijn daar zeer verontrust over.”

Volgens de richtlijnen van het OM staat er voor opruiing door een publiek figuur een taakstraf van 90 uur. De zelfbenoemde woordkunstenaar, die een groot aantal volgers heeft op sociale media, deed via een open brief afstand van zijn uitspraken.

„Ik ben tegen elke vorm van geweld en dat geldt ook voor geweld tegen zwarte piet. Ik neem hierbij dan ook afstand van deze, op de Dam uitgesproken gewraakte passage.”

’Superdom’

Of Akwasi de bui al ziet hangen of niet: donderdagavond ging hij wederom door het stof. Hij noemde zijn uitlatingen aan tafel bij Jinek ’superdom.’ „Ik heb me nogmaals laten meeslepen door iedereen die daar was en ik dacht dit voelt zo, dus dit ga ik uiten.”

Hij zegt het inmiddels ’moeilijk’ te vinden om te spreken over de bijeenkomst in onze hoofdstad, en stelt meteen te hebben beseft dat zijn woorden veel impact zouden hebben toen hij het podium afstapte. „Ik was een beetje aan het trillen. Ik wist niet zo goed wat er gebeurde. Je bent zo in de heat of the moment. Het is onbeschrijfelijk wat er gebeurde.”