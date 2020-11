’Zeer verwarde en gevaarlijke man’ ervandoor in gestolen busje

Het kenteken van de bus begint met V-350. „Inzittende is erg gevaarlijk! Niet zelf benaderen”, meldt de politie op Twitter.

Volgens een Burgernetmelding sloeg de man in de omgeving van de Bataafseweg in Winterswijk toe. „De man zou last hebben van achtervolgingswaanzin en zich verplaatsen in een gele bus van het bedrijf DHL. Deze is gestolen.”

De man heeft blond haar en draagt zwarte kleren.

