Van Dissel: Nederland is kwetsbaar in de regio’s

DEN HAAG - Nederland is kwetsbaar in de regio’s, aldus Jaap van Dissel van het RIVM in de Tweede Kamer. Er zijn grote verschillen in de regio’s wat betreft het aantal besmettingen. In het noorden neemt het al langer af, terwijl het in onder meer Rotterdam en delen van Brabant nog heel hoog is.