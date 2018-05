Kinderen overlijden in hete auto door ’straf’ moeder

De Amerikaanse Cynthia Marie Randolph liet haar 1-jarige zoontje Cavanaugh en haar 2-jarige dochtertje Juliet urenlang achter in haar auto. Zelf ging ze naar binnen om wiet te roken en viel vervolgens in slaap. Het was die dag 35 graden in Texas.

Op het moment dat de moeder weer wakker werd, was het te laat. Haar kinderen lagen dood in de auto. De moeder probeerde tevergeefs te doen alsof het een ’ongeluk’ was, maar later gaf ze toe dat ze haar kinderen een ’lesje wilde leren omdat ze niet meteen de auto uit wilden komen’.

Volgens Daily Mail was de moeder ervan overtuigd dat haar 2-jarige dochtertje wel zelfstandig samen met haar broertje uit de auto had kunnen komen, dus ging ze rusting ’Keeping Up With The Kardashians’ kijken.