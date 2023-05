Treft agenten in huis Vrouw (74) is oplichter te slim af: jongen (18) wordt er zelf ingeluisd

ZWOLLE - Een 74-jarige vrouw uit Zwolle heeft de politie geholpen met het arresteren van een 18-jarige oplichter. Ze werd gebeld door een ’bankmedewerker’ die beweerde dat er sprake was van verdachte transacties. De Zwolse had echter meteen door er iets niet pluis was en was de stumperd te slim af.