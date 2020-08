OM in hoger beroep in zaak Pinkpopdrama

De rechtbank in Maastricht veroordeelde de 37-jarige Danny S. onlangs wegens onoplettend rijgedrag tot 120 uur taakstraf. Justitie had 18 maanden cel geëist.

Het OM heeft naar eigen zeggen langer tijd nodig om het vonnis van de rechtbank te bestuderen. Maar om te voorkomen dat de termijn voorbij gaat waarbinnen hoger beroep kan worden aangetekend, is het OM in appèl gegaan, aldus een woordvoerster van justitie.

S. had vlak na afloop van Pinkpop in de vroege ochtend van 18 juni 2018 een groepje festivalgangers aangereden dat op de weg voor een camping zat. Daardoor kwam een Heerlenaar om het leven, drie andere mensen raakten zwaar gewond. S. reed vervolgens door, maar meldde zich later bij de politie.