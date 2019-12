Netanyahu in schuilkelder Ashkelon na raketalarm

Benjamin Netanyahu op recent archiefbeeld. Ⓒ REUTERS

ASHKELON - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is woensdagavond tijdens zijn bezoek aan de stad Ashkelon naar een schuilkelder geëvacueerd, nadat een raketalarm was afgegaan. Netanyahu bezoekt de stad en andere aan de Gazastrook grenzende plaatsen in het kader van zijn verkiezingscampagne. Dat melden Israëlische media.