Biden wil nog altijd niets van kritiek weten

Biden zei ook dat hij in overleg met de Britse premier Johnson en Duitse bondskanselier Merkel heeft besloten dat de G7 volgende week samen zal komen om te praten over de crisis in Afghanistan. „We zijn verenigd”, zei Biden.

Ook nu wilde Biden weinig van kritiek weten. Woensdag zei hij al dat chaos onvermijdelijk was. Hij stelde zelfs dat het was ingecalculeerd. Wel gaf hij toen toe dat er niet op de snelle ineenstorting van het Afghaanse leger was gerekend.

Het Pentagon bevestigde Bidens lezing dat er geen aanwijzingen waren dat het zo snel zou gaan. Maar vanuit verschillende hoeken melden bronnen in inlichtingendiensten dat zij wel degelijk waarschuwden. Zo werd in juli nog een waarschuwing gestuurd via het State Department, meldt de Wall Street Journal.

31 augustus

„Er kunnen mensenlevens verloren gaan”, zei Biden in zijn toespraak van een half uur over de chaotische situatie op het vliegveld in Kabul. Het is volgens hem een van de moeilijkste luchtbruggen uit de geschiedenis. Na een korte pauze zijn er steeds meer vluchten met mensen die het land kunnen verlaten, aldus de president. „We doen alles wat we kunnen voor Amerikanen en onze Afghaanse partners”, zei hij. Vooralsnog houdt hij vast aan 31 augustus voor het vertrek van de bijna 6000 Amerikaanse troepen die de luchthaven nu beveiligen.

Biden garandeerde wel dat iedere Amerikaan in Afghanistan die dat wil naar de VS kan komen, en ook naar het vliegveld in Kabul. De toegangswegen worden gecontroleerd door de Taliban. Als zij obstakels opwerpen zal dat „met kracht worden bestreden”, volgens Biden. Hij zei dat ze tot nu toe hebben meegewerkt omdat het „in hun belang” is.

Opnieuw toonde Biden geen spijt over het besluit tot terugtrekking. „Er is nog veel tijd voor kritiek als deze operatie voorbij is.” Volgens hem hebben westerse bondgenoten de geloofwaardigheid van de VS niet in twijfel getrokken.