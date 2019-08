Kashmir afgesneden van de buitenwereld

De Indiase regering heeft bekendgemaakt de speciale status van het gebied te schrappen. Dat besluit zou in Kashmir voor onrust kunnen zorgen. De noordelijk deelstaat, die voluit Jammu en Kashmir heet, genoot onder artikel 370 van de grondwet verregaande autonomie.

Een bron binnen de politie zei dat maandag al sprake was van opstootjes in Srinagar, een belangrijke stad in de deelstaat. Daar zouden mensen met stenen hebben gegooid. In de stad zijn veel winkels en scholen dicht. De autoriteiten hebben uit voorzorg ook prominente lokale politici vastgezet.

