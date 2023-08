Man (47) loopt tegen de lamp bij stelen koper uit liftschachten

HAARLEM - Een 47-jarige man uit Haarlem is donderdag aangehouden omdat hij wordt verdacht van grootschalige koperdiefstal in die stad, meldt de politie. De man zou ruim 50 kilo koperen kabels hebben gestolen uit liftschachten in verschillende flats. De politie laat weten dat de liften hierbij veel schade opliepen, en dat vooral oudere bewoners hier de dupe van waren.

De koperdief zou hebben toegeslagen aan de Harry Mulischstraat, Robert Kochlaan, Steve Bikostraat, Amsterdamsevaart, Briandlaan en Leonard Springerlaan. De verdachte zit momenteel vast.