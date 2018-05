VS: deal met Iran was op basis van leugens

1 / 2 1 / 2 Ⓒ EPA

WASHINGTON - Het atoomakkoord dat Iran in 2015 met een aantal grootmachten sloot, is volgens het Witte Huis onder valse voorwendselen tot stand gekomen. Een woordvoerster van de Amerikaanse regering zei dat Iran indertijd veel verder was met het ontwikkelen van een nucleair programma dan het beweerde.