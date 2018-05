FNV: staking streekvervoer was succes

Een deel van de stakende buschauffeurs was dinsdag te vinden op het Malieveld in Den Haag bij de manifestatie voor de Dag van de Arbeid. De bonden en werkgevers hebben nog steeds geen akkoord over een nieuwe cao. De chauffeurs geloven niet dat de werkgevers echt iets gaan doen aan de werkdruk.

Daarom komen er vanaf volgende week dinsdag estafettestakingen als de werkgevers niet over de brug komen. De acties zullen beginnen bij het stadsvervoer Utrecht, Arnhem/Nijmegen en het streekvervoer in Twente. De werkgevers lieten weten zich te ,,herbezinnen hoe we verder gaan in deze onderhandelingen''.