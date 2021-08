Lichaam gevonden in auto die uit water is gehaald in Wijhe

De politie heeft de hele dag een grote actie gehouden bij de Loswal in Wijhe. Ⓒ News United

WIJHE - De politie heeft een lichaam gevonden in een auto die dinsdag uit het water is gehaald aan de Veerweg in Wijhe, meldt de politie. Het voertuig is eigendom van een 55-jarige vermiste man uit Deventer, maar de politie onderzoekt nog de identiteit van de overledene uit de auto.