Oplettend familielid spoort oplichter op via gestolen telefoon: Amsterdammer (22) klemgereden

Dat gebeurde nadat een 67-jarige vrouw uit Oostzaan de politie belde met het bericht dat ze was opgelicht. De oplichter deed zich voor als bankmedewerker en kwam met het verhaal dat de vrouw al slachtoffer was van oplichting. Daarom kwam de verdachte haar pinpas, tablet en telefoon ophalen.

Het slachtoffer gaf haar spullen mee, maar kreeg daarna toch achterdocht. Een oplettend familielid speurde via haar telefoon de locatie van de meegenomen spullen op en gaf dat door aan de politie, meldt Noordhollands Dagblad.

Agenten startten een onderzoek en konden de verdachte nog diezelfde avond even voor 22 uur in de kraag vatten. Dat gebeurde in Haarlem, waar de man op dat moment in zijn auto reed. De vermiste goederen werden in het voertuig aangetroffen. De man is meegenomen naar het politiebureau en zat dinsdagmiddag nog vast. De politie onderzoekt het incident verder.