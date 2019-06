Vrouw maakt tas en kussens van afgeschoten giraffe: ’Niets mis mee’

De Amerikaanse ’trophy hunter’ ging viraal nadat ze trots foto’s van doodgeschoten dieren plaatste op sociale media, waaronder een antilope. De reacties op de blondinde met blinkende zonnebril waren ronduit woest. Zeker toen ze een foto plaatste van een afgeschoten zeldzame giraffe.

Ze schreef destijds bij haar post dat het ’een droom is die uitkomt’. „Once in a lifetime. Ik zag deze zeldzame zwarte giraffe, een mannetje, en stalkte hem een tijdje. Ik wist: dit is ’m. Hij was 18 jaar oud, woog bijna tweeduizend kilo en ik ben gezegend zo’n 900 kilo vlees van hem te krijgen.”

Accessoires

Wat er inmiddels met het kadaver is gebeurd? Ze heeft er een tas van laten maken „om mee te nemen op jacht”, vertelt ze een verslaggever in haar huis, terwijl ze de giraffetas triomfantelijk laat zien. „Ik heb er ook kussens van laten maken. Iedereen vindt ze geweldig.”

De rest van het dier at Talley op. „En het was heerlijk.” Volgens haar is er „niets mis met jagen”.