Arrestaties na mishandeling lesbische vrouwen in azc Gilze

GILZE - Twee mensen in het Asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze zijn opgepakt vanwege de zware mishandeling van twee vrouwen in het azc. De politie meldt dat een 26-jarige man en een 21-jarige vrouw, allebei afkomstig uit Nigeria, zijn opgepakt.