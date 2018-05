Omgekomen rijschoolhouder ging bijna met pensioen

De vrouw van Reinink bevestigt het vreselijke nieuws over haar man. „De politie heeft me ingelicht”, vertelde de aangeslagen echtgenote. „Ik weet verder nog niks. Ook niet wat er precies is gebeurd.”

Een dag eerder had de Amersfoorter op sociale media nog een leerlinge gefeliciteerd die was geslaagd voor haar rijbewijs, iets wat de trotse rijschoolhouder bij al zijn leerlingen deed. Reinink werkte voor zichzelf, zijn school droeg zijn eigen naam.

Het ongeluk hakt er bij dorpsbewoners flink in. Martijn Onderstal zag het allemaal gebeuren: „De leerling heeft geloof ik nog een paar keer geprobeerd de motor te starten. Toen gingen de slagbomen naar beneden. Ze is toen nét op tijd uitgestapt. Sowieso zat zij aan de kant waar de trein niet tegenaan botste. Ze is er redelijk ongedeerd vanaf gekomen.”

Pathie Witkamp van fysiotherapiepraktijk Beens en Hafkamp, dat tegenover de spoorwegovergang ligt, was net bezig met een patiënt. „Het was een enorme klap”, vertelt de 26-jarige vrouw, die meteen uit het raam keek. „Het meisje dat in de auto zat is onder begeleiding weggevoerd. Ze was helemaal in shock.”