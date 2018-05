Nederland speelt wél een rol op WK

Het Enschedese bedrijf kreeg met een aantal andere sportanalysebedrijven de kans om zich te presenteren aan de top van de Belgische voetbalbond en liet die mogelijkheid niet onbenut. Na de presentatie volgde al snel een onderhoud met bondscoach Roberto Martínez, die groen licht gaf voor het inhuren van SciSports.

Oprichter en ceo Giels Brouwer is er trots op dat er zodoende toch nog Nederlanders in Rusland actief zijn. „Het liefst had ik Oranje zelf op het WK gezien, dat spreekt voor zich. Maar ik ben apetrots dat ons team aanwezig is op het hoogst denkbare podium in de voetbalwereld.”

Selectiebeleid

De Belgische bondscoach Martínez roemt in een reactie de toegevoegde waarde van SciSports ’op onze weg naar en in Rusland’. In theorie kan de huidige nummer drie van de wereldranglijst zelfs het selectiebeleid van SciSports Insight laten afhangen, vertelt Brouwer, al verwacht hij dit niet.

Brouwer: „Timothy Castagne heeft zich bijvoorbeeld geweldig ontwikkeld bij Atalanta Bergamo. Maar of ze hem echt via onze software volgen, gaat ons als bedrijf niets aan. We weten welke klanten ons platform gebruiken, niet hoe ze dat doen.”

„Martínez wil zijn team natuurlijk optimaal voorbereiden”, vervolgt hij. „We hebben laten zien hoe zijn staf ons gereedschap kan gebruiken. Dat geeft ze precies de informatie die ze willen over de kracht en zwaktes van de tegenstanders.”

Memphis Depay

Niet alleen de tegenstanders, ook het eigen team wordt onder de loep gelegd, zo weet Brouwer. „Als coach wil je bijvoorbeeld weten hoe tegenstanders vaak tot scoren komen. Het is bij landenteams moeilijker om daar patronen in te vinden, omdat er veel wisselingen in teams zitten. Daar zie je de meerwaarde van een goed datamodel.”

De prestigieuze klus voor een van de titelkandidaten in Rusland, past bij de eerdere erkenning die Brouwer en zijn team kregen. Zo wonnen ze al verschillende (inter)nationale prijzen. Hun bekendheid danken ze aan hun betrokkenheid bij de transfer van Memphis Depay van Manchester United naar Olympique Lyon.

Hoewel de transfer van de Nederlandse aanvaller door velen met verbazing werd aanschouwd, bleek deze een schot in de roos. De Oost-Franse club staat momenteel knap tweede achter het door Arabieren gespekte PSG – mede dankzij Memphis, die al 19 keer scoorde en 15 assists gaf.