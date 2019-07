Vrouw vindt deurknop in Taco Bell-maaltijd

Eve Saint - zoals de vrouw heet - deelde een foto van de deurknop op Facebook en schreef daarbij dat het restaurant ’meer dan nodig’ had verwerkt in haar menu.

Volgens Fox32 reageerden verschillende mensen onder de foto dat het in scène was gezet door Saint, maar die verdedigt op haar beurt: „Ik heb drie kwartier in de drive-through gestaan en ik ben de enige die een deurknop meekreeg.”

Saint stelt dat ze meermaals contact heeft gezocht met Taco Bell, maar dat zij haar afkapten. Inmiddels heeft de vrouw nu zo vaak contact gezocht dat het restaurant de zaak in behandeling zegt te hebben genomen: „We nemen dit heel serieus. De franchisehouder heeft een onderzoek ingesteld naar dit incident.”