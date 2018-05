Ilona (32) denkt dat ze 4 gewonden moet verzorgen, maar dan...

Om haar heen pionnen, brandweerwagens én rook. Maar nergens ontvouwt zich een drama. In plaats daarvan stond Sjoerd Broeders, breeduit lachend, voor haar neus. De brandweerman had werkkleding aan, maar bracht een bos bloemen en een ring. Op video’s (zie hieronder) is te zien hoe Broeders op zijn knieën gaat, opstaat en een welverdiende kus int.

Een huilende Ilona Zijlmans (32) is door het dolle. „Ik was aan het afwachten wanneer ik heel hard ‘ja’ kon roepen. Ik kan het nog steeds niet geloven.” En nee, ze had niets door. „Het zag er heel serieus uit. Ik zit aan het einde van mijn opleiding bij de ambulance. Dit zou de meest interessante dienst tot nu toe worden”, vertelt ze tegen het AD.

Verschillende brandweermannen en ambulancecollega’s waren bij de stunt betrokken. Dat de actie slaagt, maakt Sjoerd Broeders een gelukkig man. „Iedereen die in het complot zat deed heel goed mee. Ik ben blij dat alles gelukt is. Ik was hier al een langere tijd mee bezig.”