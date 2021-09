Britse Sabina Nessa (28) op paar meter van haar woning vermoord

Sabina Nessa. Ⓒ Metropolitan Police

Londen - De 28-jarige Sabina Nessa is slechts op enkele meters van haar woning in Londen vermoord. Dat blijkt uit camerabeelden die de politie kon bekijken. De lerares werd zaterdag gevonden in een bosje, vlak bij haar huis. Een 38-jarige verdachte is opgepakt en zit vast voor verhoor. Eerder werd een man van in de veertig aangehouden, maar weer vrijgelaten in afwachting van het onderzoek. De politie zoekt nog een derde man die op bewakingsbeelden staat.