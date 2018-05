Crisisberaad over criminele asielzoekers Weert

Ⓒ ANP

WEERT - Weert voert woensdag een crisisberaad met de betrokken instanties over de problemen met criminele asielzoekers op het lokale azc. De gemeente gaat in overleg met Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Openbaar Ministerie, politie en de Dienst Terugkeer & Vertrek over de aanhoudende problemen met „rovende en overlastgevende asielzoekers.”