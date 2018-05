’Koerden ruilen IS-kinderen voor strijders’

Can heeft veel contacten in het gebied. Hij is onder meer bekend van de documentaires De verloren kinderen van het Kalifaat en In het spoor van IS.

Het is onduidelijk waar de vrouwen en kinderen vandaan komen. In Irak en Syrië verblijven volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ook minimaal 145 kinderen met een „Nederlandse link.” Ze zijn uit Nederland meegenomen door hun ouders, of daar geboren. Het kabinet maakte eind april nog eens duidelijk dat Nederland ze niet actief terug wil halen, omdat de risico’s te groot zijn. De Kinderombudsman had ertoe opgeroepen ze wél te gaan halen.

In een fragment in de uitzending van Pauw kwam een Nederlandse vrouw aan het woord die in een Koerdisch kamp verblijft. „Er zijn vrouwen op de bus gezet. Morgen gaan er weer anderen en ik ben bang dat ik op die namenlijst sta. Ik wil niet terug naar die plek”, aldus deze Meryam.

„We moeten in ieder geval in kaart hebben waar ze zijn”, zei GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg bij Pauw over de vrouwen en kinderen van IS-strijders. „Die kinderen, daar hebben we een verantwoordelijkheid voor.”

Volgens de politica moet onderzocht worden of de risico’s van het terughalen inderdaad te groot zijn. „Het is van belang voor die kinderen, maar ook voor de veiligheid van Nederland dat we hier echt veel zorgvuldiger mee omgaan dan tot nu toe.”