Twee wolven ontsnapt in Dierenpark Amersfoort

Alle bezoekers zijn „in veiligheid gebleven”, melden de hulpdiensten via Burgernet.

Een deel van de dierentuin werd korte tijd ontruimd om de wolven te zoeken. Tal van dierenverzorgers liepen in dat gebied op zoek naar de ontsnapte dieren. Het is nog niet bekend hoeveel wolven het dierenpark heeft.

Twee wolven

Hoofddierenverzorger Willem Verdonck van het Amersfoortse park verklaart dat het niet om één - zoals eerder gemeld - maar twee wolven gaat: ,,We hebben hen vrij snel gelokaliseerd en verdoofd. De dieren waren van slag, want zij willen graag bij hun roedel zijn. Eigenlijk durf ik wel te zeggen dat de ontsnapte dieren banger voor de bezoekers waren, dan andersom.”

Volgens wolvenkenner Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging kan een wolf die in gevangenschap is gehouden onvoorspelbaar reageren. Wolven in het wild zijn banger voor mensen dan omgekeerd, maar een wolf die opgesloten heeft gezeten kan volgens hem wel heel vervelend worden.

Eerdere ontsnapping

In november vorig jaar ontsnapten twee chimpansees uit hun kooi in dezelfde dierentuin. Dat gebeurde nadat een verzorger een deur niet goed had gesloten. De chimpansees werden doodgeschoten omdat ze agressief waren naar medewerkers van de dierentuin. Verdoven van de dieren had te veel tijd gekost, bleek uit onderzoek. Er was toen sprake van een levensgevaarlijke situatie, zeiden deskundigen.

