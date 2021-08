Wolf ontsnapt in Dierenpark Amersfoort

Alle bezoekers zijn „in veiligheid gebleven”, melden de hulpdiensten via Burgernet.

Een deel van de dierentuin werd korte tijd ontruimd om de wolf te zoeken. Tal van dierenverzorgers liepen in dat gebied op zoek naar het ontsnapte dier. Volgens een van de verzorgers zouden er zelfs meer wolven los rondlopen. Het is nog niet bekend hoeveel wolven het dierenpark heeft.

Verzorgers probeerden bezoekers van het park na de ontsnapping gerust te stellen, door te melden dat wolven banger zijn voor mensen dan omgekeerd. De kans dat een wolf een mens aanvalt is klein.

In november vorig jaar ontsnapten twee chimpansees uit hun kooi in dezelfde dierentuin. Dat gebeurde nadat een verzorger een deur niet goed had gesloten. De chimpansees werden doodgeschoten omdat ze agressief waren naar medewerkers van de dierentuin. Verdoven van de dieren had te veel tijd gekost, bleek uit onderzoek. Er was toen sprake van een levensgevaarlijke situatie, zeiden deskundigen.

