’NOS wil meer voetbal’

De afgelopen twee seizoenen was het miljoenenbal te zien bij omroep Veronica, die de kijkcijfers verder en verder zag terugvallen. De heenwedstrijden in de halve finale, vorige week, waren de eerste dit seizoen die meer dan een miljoen kijkers trokken sinds Feyenoord werd uitgeschakeld.

Hoewel het maar de vraag is of er komend seizoen überhaupt één Nederlands team meedoet en terwijl alle hoogtepunten ook nog eens bijna-live bij Ziggo Sport te zien zijn, vindt de NOS het volgens ingewijden de moeite waard om toch weer een bod uit te brengen. De hoogte is onduidelijk maar zal volgens marktkenners zeker zeven miljoen euro bedragen. De NOS wil niet officieel bevestigen dat het een bod heeft uitgebracht. Een woordvoerder: „Zolang er rechten op de markt zijn, doen we hier geen mededelingen over. Alle informatie die we delen, of we nu bieden of niet, heeft invloed op lopende onderhandelingen.”