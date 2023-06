Premium Het beste van De Telegraaf

Exclusief: uit laatste verhoren blijkt dat hij al eerder op dumpplaats van lichaam was Plande Manodj B. moord op Sumanta? ’Ik pakte mes van haar af en stak op haar in’

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Manodj B. (rechts) en zijn vader Dwarka die werd verdacht van betrokkenheid, maar werd vrijgesproken. Ⓒ eigen foto

Manodj B., verdacht van doodslag op Sumanta Bansi (22), was op de avond kort voordat hij haar zou hebben doodgestoken, op de plek waar in september 2022 het lichaam is aangetroffen. Was dat toeval of verkende hij toen al de locatie waar hij het lichaam dumpte? Dat zou, aan de vooravond van het hoger beroep, erop kunnen duiden dat er geen sprake is van doodslag maar een geplande moord...