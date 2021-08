Zes verdachten van vergisontvoering Cruquius langer in voorarrest

„De raadkamer is van oordeel dat de verdenkingen stevig genoeg zijn om de mannen langer vast te houden en dat dit ook nodig is om verder onderzoek naar de ontvoering te doen”, maakte de rechtbank na afloop van de besloten zitting bekend.

De mannen werden begin augustus aangehouden in de omgeving van het Vogelplein in Gouda. Het gaat om drie Rotterdammers van 22, 22, en 30 jaar, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een man van 30 jaar zonder bekend woonadres.

De ontvoering van de 56-jarige man uit Hoofddorp, die door de daders voor iemand anders was aangezien, had mogelijk te maken met een grote partij cocaïne die eind juli werd onderschept in de haven van Antwerpen. Hij is vorige week vrijgelaten, toen de verdachten uit Rotterdam, Zwijndrecht en Dordrecht al enkele dagen vastzaten. De man uit Hoofddorp werd gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft, waar hij uit een auto was gezet.