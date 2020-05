1,9 miljoen euro opgehaald voor behandeling zieke Jayme (1)

De ziekte, die uiteindelijk leidt tot volledige verlamming, zou ervoor zorgen dat Jayme niet ouder dan twee jaar zou worden. Met het nieuwe, peperdure medicijn Zolgensma wordt de spierafbraak stopgezet.

Op Facebook laten de dolgelukkige ouders weten: „We hebben met jullie hulp 1,9 miljoen euro opgehaald! Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor en trots dat ons dit samen gelukt is.”

Ze zijn op dit moment bezig om een arts te vinden die de behandeling kan toepassen. „We kijken zowel in Nederland als andere Europese landen en hopen dat er snel een arts is die Jayme kan en wil behandelen. We hebben als laatste uitweg de mogelijkheid om naar de Verenigde Staten te gaan, maar organisatorisch is dat lastig op dit moment.”

Onder andere Jim Bakkum, Glennis Grace en Nicky Romero zetten zich in voor het jongetje.