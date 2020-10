Landelijke Hersteld Hervormde Kerk adviseert minder bezoekers

Het advies werd vrijdagavond bekendgemaakt op de website van de kerkgemeenschap. Wat een „substantiële teruggang” inhoudt, is niet duidelijk. In het advies worden geen aantallen bezoekers genoemd.

De aanbevelingen volgen op overleg met minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) en het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). Gesproken werd over over het oplopende aantal coronabesmettingen en de vraag of kerkdiensten met veel mensen dan wel wenselijk zijn.

Afgelopen weekend ontstond verontwaardiging nadat bekend was geworden dat de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst meerdere diensten hield met elk zeshonderd aanwezigen. Daarbij werd gezongen en werden geen mondkapjes gedragen. „De kritiek op de gemeente van Staphorst raakt ons diep”, aldus de Hersteld Hervormde Kerk. „Dat wat te goeder trouw en rechtmatig gedaan werd, werd met massieve kritiek overladen.”

Dat kort erna werd afgesproken dat kerkdiensten beperkt moeten blijven tot maximaal dertig personen, plaatst de kerk „voor een groot dilemma.” „Wij hebben de overheid te gehoorzamen, maar zijn ook van mening dat het advies haastig en onder druk van de publieke opinie genomen is.”