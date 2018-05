Hacker BN’ers (35) heeft ’onbedwingbare neiging’ en woont nog thuis

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van twintig maanden, waarvan tien voorwaardelijk, tegen Matthieu M. Met aansluitend opname in een gesloten kliniek. Want over een ding waren de OvJ, advocaat Gerard Spong en Matthieu M. het eens: de man heeft dringend behoefte aan een behandeling om te voorkomen dat hij in herhaling valt.

Matthieu M. was in november 2017 net op vrije voeten na een eerdere veroordeling voor het virtueel lastigvallen van vrouwen, toen hij in zijn proeftijd opnieuw zwichtte voor de verleiding. Rechter: Een onbedwingbare neiging?” Matthieu M.: ,,Zo zou je het kunnen noemen.” De OvJ eist ook dat M. de eerder voorwaardelijk opgelegde straf van acht maanden alsnog uitzit.

’Nieuwsgierigheid’

Hij hackte het Facebookaccount van Sophie Hilbrand, voerde uit haar naam ,,uit nieuwsgierigheid” een intiem gesprek met zanger Daniël Samkalden, en bemachtigde contactgegevens van nog veel meer BN’ers. Zo brak hij in op het airbenb-account van Victoria Koblenko, legde contact met de partner van actrice Inge Schrama, en probeerde via journalist Rachid Finge uit te komen bij nieuwslezeres Amber Brantsen. In enkele gevallen wijzigde hij de inloggegevens van de accounts, zodat ze voor de eigenaren onbereikbaar werden.

Hij richtte zich vooral op vrouwen, bleek tijdens de rechtszaak. Uit een diepgewortelde eenzaamheid en hunkering naar contacten met vrouwen die hij in het echte leven niet kan leggen. Matthieu M., die nog steeds bij zijn ouders woont, koesterde een onbeantwoorde liefde voor een stagebegeleidster, en besloot na nog een paar slechte ervaringen met de liefde kennelijk dat hij via de virtuele weg minder risico liep op een blauwtje.

Stoornis

Rechter: ,,Het hele privéleven van deze mensen lag op straat. Of in ieder geval bij u. Wat denkt u dat dat met ze doet?” Matthieu M. zachtjes: ,,Ja, dat zal niet leuk zijn. Op het moment dat ik ermee bezig ben denk ik niet na over wat goed of fout is. Achteraf schaamde ik me.”

Volgens gedragsdeskundigen lijdt M. aan een persoonlijkheidsstoornis en is het gevaar voor herhaling zonder behandeling levensgroot. Zelf denkt Matthieu M. dat een straf niet helpt. ,,Dat had het dan vorige keer wel gedaan.” Voor een behandeling staat hij wel open, ook al ontkent hij dat hij verslaafd is aan hacken.

Advocaat Gerard Spong vindt dat justitie zich in het onderzoek naar Matthieu M. zelf ook schuldig heeft gemaakt aan computervredebreuk, door zonder rechterlijke toestemming M.’s pc te onderzoeken. Een privacyschending die Spong ernstiger vindt dan onderzoek in lichaamsholten. Uitspraak 16 mei.