Chinese stad jaagt op bron corona-uitbraak met beloning voor gouden tip

Met informatie over de bron hopen de autoriteiten de transmissieketen te achterhalen. Heihe ligt in het noorden van China, bij de grens met Rusland, en heeft 1,3 miljoen inwoners. De uitbraak is niet te herleiden naar besmettingen in de omgeving, zo is uit onderzoek gebleken. Dat wijst er volgens de nationale gezondheidscommissie op dat er een nieuwe bron is en deze afkomstig is uit het buitenland.

Inwoners van de grensplaats moeten sinds 1 oktober geïmporteerde goederen die online zijn gekocht, met name bevroren voedsel, bij aankomst desinfecteren en vervolgens door de autoriteiten laten testen op het coronavirus. Daarnaast moeten zij het ook melden als ze bekend zijn met gevallen van smokkel, illegale jacht en grensoverschrijdende visserij.

In China worden strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, bijvoorbeeld met lockdowns en door mensen massaal te testen. Door deze aanpak blijft het aantal besmettingen in het land beperkt. Dinsdag werden op het Chinese vasteland 43 nieuwe lokale besmettingen, 19 geïmporteerde besmettingen en 46 asymptomatische gevallen geregistreerd.