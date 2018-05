Wie bracht kapster Julie om?

De jonge blonde kapster uit het Belgische Tienen werd vorige week door haar vader dood gevonden in haar appartement waar ze al twee jaar woonde. Hij was gaan kijken omdat ze niet kwam opdagen op het werk.

Na autopsie is de conclusie dat Julie door geweld om het leven is gekomen.

Over wat er met zijn dochter gebeurd is, wil vader Peter liever niet speculeren. „Zolang we niet weten wat er precies gebeurd is, willen we liever niet uitweiden over wat er zich de laatste dagen allemaal heeft afgespeeld. We willen de politie haar werk laten doen, zonder het onderzoek in gevaar te brengen. Al is het ook erg frustrerend: de politie houdt ons niet op de hoogte,” zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

In rouw

Vrienden en collega’s van de kapster zijn in rouw. “Waarom toch? Je bent nog veel te jong”, schrijft een vriendin op Facebook. “Zo’n toffe, spontane, lieve en knappe vrouw. Dit is toch niet eerlijk? Je had nog een heel leven voor je. Je hebt het niet altijd even gemakkelijk gehad, maar je was nu net terug zo gelukkig.”

Ook haar collega’s van het kapsalon “New Look” in Boutersem reageren aangeslagen. „De dag dat je stierf, is alle kleur uit deze wereld vertrokken”, schrijven ze op Facebook.