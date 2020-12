Kersverse burgemeester Dijksma blundert met Utrechtse delicatesse

In de uitzending van Op1 vrijdagavond heetten bekende Utrechters Dijksma welkom in hun stad, waarbij dj Gerard Ekdom haar de tip gaf een ’broodje Mario’ te gaan eten. „Het lekkerste broodje van Utrecht, volgens mij met een hoop vette kledder”, beschreef Dijksma de bol. Meestal na een behoorlijke alcoholconsumptie, vulde een lachende Pauw aan.

’Helemaal fout’

Maar de bol vult juist bij uitstek de maag overdag, tijdens het shoppen op de Oudegracht. Die is zaterdagochtend vanwege de lockdown uitgestorven, maar niet bij de zaak waar Eduardo Ortega (55) de broodjes in rap tempo uitserveert.

Op het beroemde broodje Mario van Eduardo Ortega is geen ’vette kledder’ te bekennen. Ⓒ de telegraaf

Nee, de uitzending heeft hij niet gezien. „En één bron is geen bron, meneer. Dat zegt mijn dochter, die studeert journalistiek.” Maar zijn klanten zagen het interview wel. „Haar adviseur zit helemaal fout”, lacht Utrechter Geert Berg over de uitspraken van Dijksma. Zelf heeft hij net wat van de beroemde broodjes afgehaald. „Wel goede reclame voor jullie”, schatert Berg de Italianen toe.

Op Twitter barstte een discussie los na de uitzending van Op1. Broodje Mario kent veel fans, deels uit nostalgie, al wordt de liefde door (oud-)Utrechters ook weer niet unaniem gedeeld. Vette kledder? „Blasfemie! Pek en veren”, zegt iemand. „Nog even doorleren”, bijt een andere Twitteraar de nieuwe burgemeester toe.

Welkom om te komen proeven

Dijksma’s woordvoerder vermoedt dat een groene peper door haar voor saus is aangezien. Ortega maakt er geen punt van. „Ze weet niet beter, ze is erdoor overvallen. We kunnen het haar niet kwalijk nemen.” Uiteraard is Dijksma welkom voor een smaaktest, zegt Ortega.

Haar reactie laat niet lang op zich wachten. „Het eten van het legendarische #broodjeMario staat natuurlijk op de lat voor het inwerkprogramma. Net zoals het beklimmen van de Domtoren en een drankje halen in wijk C zodra het weer mag”, laat ze via Twitter weten.