Wegens hitte steeds meer zorgen om verdwaald zeehondje

„De hoge temperaturen kunnen parten met hem spelen”, meldt bioloog Sander van Dijk van Pieterburen aan NH Nieuws. „Hij hoort eigenlijk in arctisch gebied en het zijn tropische dagen in Nederland. We maken ons zorgen over de kansen van dit dier in het water”, vertelt hij in het radioprogramma van de regionale omroep.

Volgens de bioloog komt het dier vrijwel zeker uit Noorwegen en gaat het om een ringelrob. Volgens Van Dijk is het dier de weg kwijt. Rond 18.00 uur werd het zeehondje voor het laatst gepot toen het in de omgeving van Amsterdam bij lag te komen. Sindsdien zijn er bij het zeehondencentrum geen meldingen meer ontvangen van mensen die het dier hebben gespot. „Mogelijk moeten we het dier helpen weer in zee te komen, maar het zou geweldig zijn als hij zijn eigen weg zou vinden”, besluit de bioloog.