Zonnige Bevrijdingsdag: 20 graden en hoger!

Vrijdag 4 mei is er overdag veel ruimte voor de zon. Het blijft dan overal droog met temperaturen van 14 graden op de stranden en 17-19 in het binnenland.

Zaterdag wordt het pas écht lekker weer. Op Bevrijdingsdag wordt het in het binnenland 21 tot plaatselijk 23 graden, zo meldt Weerplaza. Het blijft volgens de laatste voorspellingen droog. De wind is 's middag matig, rond 3 Bft uit het oosten of noordoosten. Ook de avond verloopt helder en droog! Het weer ziet er dus perfect uit voor de diverse plechtigheden en bevrijdingsfestivals die er worden gehouden.

Zondag warmt het nog een paar graden op en komt in het zuidoosten zelfs de zomerse grens van 25 graden in zicht.

Eerst nog nachtvorst

Veel mensen kijken al reikhalzend uit naar de schitterende lenteperiode die eraan komt, maar eerst moeten we nog even door een nacht met vorst. In de nacht naar vrijdag kan het lokaal gaan vriezen. Op de koudste plaatsen boven een droge zandgrond of in een windluw laag gelegen kommetje kan het zomaar 3 graden vriezen aan de grond. Op de meeste plaatsen daalt het kwik op 10 centimeter boven de grond niet veel verder dan -1 of -2 graden, op kletsnatte plaatsen is het nog even de vraag of het kwik aan de grond tot rond het vriespunt daalt. Ook vannacht was het plaatselijk fris met vorst aan de grond, maar tot vorst op reguliere waarneemhoogte kwam het niet.